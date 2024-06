Milan, al via mercoledì la campagna abbonamenti

L'ANNUNCIO

Il sito del club rossonero annuncia che il 12 giugno alle 12 aprirà la vendita, ecco tutte le fasi

Dopo molte settimane di attesa e con il nome del nuovo allenatore che non è ancora stato ufficializzato (sarà domani?), il Milan comunica attraverso il proprio sito ufficiale che a partire da domani, mercoledì 12 giugno, inizierà la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Sono due le soluzioni proposte dal club rossonero ai propri tifosi, quella 'Classic' e quella 'Club 1899', che include esperienze esclusive, il posto vip e un servizio di food&beverage.

LE FASI DI VENDITA

PRELAZIONE CONFERMA POSTO

DAL 12 GIUGNO ORE 12:00 AL 26 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto.

PRELAZIONE CAMBIO POSTO

DAL 28 GIUGNO ORE 12:00 AL 30 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

WAITING LIST

DAL 1 LUGLIO ORE 17:00 AL 3 LUGLIO ORE 23:59

Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato.

VENDITA LIBERA

DAL 5 LUGLIO ALLE ORE 12:00

Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

LE DUE SOLUZIONI PROPOSTE

L'abbonamento Classic include:

- Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)

- Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

L'abbonamento Club 1899 include:

- Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola

- Posto VIP

- Servizio Food&Beverage

- Esperienze esclusive

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)

