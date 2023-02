Milan, addio a San Siro: il nuovo stadio sarà senza l'Inter

Il piano per il nuovo San Siro non decolla. A fine febbraio 2023 non è ancora stata presa una decisione definitiva (l'ultimo ostacolo in ordine di tempo è quello del vincolo) che possa dare il via al progetto presentato oltre tre anni fa da Milan e Inter e ora, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe deciso per una svolata epocale: addio allo stadio di sempre e futuro in un nuovo impianto, più moderno e funzionale, da non condividere più con i cugini nerazzurri.