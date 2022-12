Milan, Pioli recupera pezzi a Dubai: Maignan al lavoro per la ripresa

RITIRO ROSSONERO

Saelemaekers torna in gruppo dopo il lungo stop, Brahim Diaz, Messias, Calabria, Ibrahimovic e Florenzi a parte

© Getty Images Il Milan recupera pezzi a Dubai e si prepara alla ripresa del campionato. Dopo una prima sgambata al Dubai Police Club Stadium con tanto di discorso alla squadra di Stefano Pioli, i rossoneri hanno iniziato gli allenamenti in vista della prima amichevole di lusso contro l'Arsenal in programma martedì. Dopo oltre due mesi si è rivisto in gruppo Alexis Saelemaekers, fermo dal primo ottobre per l'infortunio subito contro l'Empoli. Per quanto riguarda gli altri invece lavoro a parte per Brahim Diaz, Messias, Calabria, Ibrahimovic e Florenzi e Maignan. Il portiere rossonero si è allenato in parte in palestra e in parte in campo senza forzare. La sua tabella di marcia, infatti, prevede un graduale aumento dei carichi in vista del rientro tra i pali già alla ripresa della Serie A contro la Salernitana.

Vedi anche Milan Milan, Scaroni: "Ristrutturare San Siro è impossibile, valutiamo diverse strade"

Negli Emirati Arabi Uniti, dunque, il Milan scalda i motori con la testa al campionato. L'obiettivo del ritiro rossonero è quello di riprendere rapidamente il filo del discorso cercando di rimettere tutti in condizione, compresi gli elementi un po' acciaccati. Florenzi e Diaz si sono allenati a parte, mentre Calabria ha svolto solo una corsa leggera e contro l'Arsenal non ci sarà. Solo palestra infine per Messias e Ibrahimovic, il cui percorso di recupero continua spedito secondo i piani. Se tutto dovesse procedere senza intoppi o imprevisti, lo svedese a Dubai dovrebbe aumentare intensità e carichi di lavoro per farsi trovare pronto a febbraio.

In giornata si terrà un'altra seduta di allenamento a porte chiuse in cui Stefano Pioli dovrebbe provare la formazione per il big match contro l'Arsenal. La gara con la capolista della Premier League è in programma martedì alle 15 ora italiana. All'Al-Maktoum Stadium c'è grande attesa per la partita. Nell'impianto è previsto il tutto esaurito con 15mila spettatori.