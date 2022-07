Milan a Colonia per il "match dell'innovazione": tra giocatori dotati di telecamere e nuove tecnologie

LA NOVITà

In occasione dell'amichevole del 16 luglio saranno testate nuove tecnologie al RheinEnergie

Colonia-Milan non sarà una amichevole come le altre. Non solo sarà la prima partita della squadra rossonera con lo scudetto sul petto delle nuove maglie, ma il match del RheinEnergie sarà anche l'occasione per la società tedesca di testare nuove tecnologie legate all'esperienza di una partita di calcio. Per questo la sfida è già stata ribattezzata "Partita dell'innovazione" visto che ai tifosi verranno proposte delle novità.

Per quanto riguarda il campo, Stefano Pioli potrebbe rivedere Simon Kjaer al centro della difesa per qualche minuto, ma oltre agli aspetti legati alla condizione fisica e alla tattica, in attesa degli sviluppi di mercato, la sfida di Colonia sarà interessante per altri motivi.

Durante la Telekom Cup saranno testate nuove tecnologie sviluppate da Colonia e Deutsche Telekom. I tifosi potranno assistere alla partita dal punto di vista dei giocatori della squadra tedesca che indosseranno speciali telecamere. Altri feed e statistiche saranno forniti in tempo reale.

Il Colonia però è impegnato anche a cambiare l'esperienza allo stadio dei propri tifosi. Per esempio una app segnalerà in tempo reale quale ristorante o quale bagno ha i tempi di attesa più brevi in coda.