Manchester United-Milan 1-0 LIVE: la sblocca subito di testa Maguire, Loftus-Cheek sfiora il pari

- In attesa di ritrovare Rabiot e Maignan (quest'ultimo è già a Milano), Amorim conferma Chukwueze sulla fascia destra e Loftus-Cheek dietro alla punta (salvo colpi di scena li rivedremo, nella stessa posizione anche col Torino). Esordio dal 1' per Gonçalo Ramos. In regia c'è Jashari e non Modric: il croato è in panchina assieme a Ricci, Diawara, Comotto, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Pittarella, Bouyer, Saelemaekers e Camarda.