Manchester United-Milan 1-0 LIVE: la sblocca subito di testa Maguire, Loftus-Cheek sfiora il pari

23' Cissé scappa sulla sinistra e ci prova col sinistro, Lammens blocca senza problemi
21' Il Milan, con organizzazione, sta provando a reagire. Ma restano evidenti i problemi in fase d'impostazione sul pressing degl inglesi
17' Altro tentativo dei rossoneri, questa volta con Cissé che ci prova dai 30 metri. Palla in tribuna
13' Il Milan spinge e si fa pericoloso. Pressing alto, buona palla sui piedi di Loftus-Cheek che calcia a botta sicura ma è bravissimo Lammens a salvare col piede.
9' Recupero alto di Jashari, botta di Loftus-Cheek da fuori che costringe Lammens a tuffarsi per bloccare il pallone
6' Ancora enormi i problemi in fase d'impostazione del Milan, questa volta con Pavlovic che rischia di farsi soffiare la palla in area di rigore da parte di Diallo
3' GOL MAGUIRE! La sblocca subito di testa Maguire che svetta indisturbato in mezzo all'area di rigore dopo il corner di Bruno Fernandes.
2' Subito una chance per Dorgu che ci prova col sinistro: Torriani spedisce in angolo.
1' SI COMINCIA! Grande clima in uno stadio pieno. La temperatura è alta: ben 36 gradi.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinian, Loftus-Cheek, Cissé, Gonçalo Ramos
MANCHESTER UNITED (4-3-3): Lammens, Shaw, Maguire, Mazraoui, Heaven, Tielemans, Santos, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Cunha, Dorgu.
- In attesa di ritrovare Rabiot e Maignan (quest'ultimo è già a Milano), Amorim conferma Chukwueze sulla fascia destra e Loftus-Cheek dietro alla punta (salvo colpi di scena li rivedremo, nella stessa posizione anche col Torino). Esordio dal 1' per Gonçalo Ramos. In regia c'è Jashari e non Modric: il croato è in panchina assieme a Ricci, Diawara, Comotto, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Pittarella, Bouyer, Saelemaekers e Camarda.
- Il Milan, alle prese con il calciomercato (Cardinale ha promesso diversi acquisti) sfiderà lo United con tante assenze. Amorim dovrà fare a meno di Leao, Gimenez, Pulisic e Gabbia. Fuori invece per scelta tecnica (sono sul mercato) in quattro: Nkunku, Fofana, Odogu e Tomori. Si rivedrà in campo Mario Gila dopo l'infortunio accusato contro il Celtic. Il capitano sarà Pavlovic.
- Tra pochi minuti, alle ore 16.45, il Milan affronterà il Manchester United nell'ultimo test amichevole prima dell'esordio in campionato fissato per il prossimo 23 agosto (contro il Torino). A Breslavia, in Polonia, Ruben Amorim tornerà ad affronterà per la prima volta i Red Devils a sette mesi di distanza dall'esonero. Al suo posto arrivò Carrick, adesso alla guida degli inglesi dopo il positivo finale di stagione.