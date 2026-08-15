Leao spacca lo spogliatoio? Il portoghese risponde sui social: "Bugie"

A rispedire al mittente l'accusa di essere uno spacca-spogliatoio ci ha pensato lo stesso Leao sui social. Rispondendo a un tweet di un noto portale di calciomercato, Rafa ha scritto: "Forse sei tu (a fare un'influenza negativa), perché stai mentendo". Come a dire che quanto scritto è una bugia. Da sottolineare anche i tanti i commenti dei tifosi del Galatasaray sotto alla risposta dell'attaccante: "Vieni da noi!". In attesa di scoprire dove giocherà la prossima stagione, il portoghese ha tirato fuori gli artigli.