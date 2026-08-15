Leao spacca lo spogliatoio? Il portoghese risponde sui social: "Bugie"

Da settimane ormai, il futuro di Rafa Leao è al centro del mercato. Il portoghese è in uscita dal Milan (i rossoneri avrebbero deciso di abbassare il prezzo per facilitarne l'uscita) e secondo La Gazzetta dello Sport a pesare su questa scelta del club è la posizione di Ruben Amorim. Quest'ultimo infatti, reputa l'ex Lille un fattore di negatività nello spogliatoio. Un aspetto determinante oltre ad alcune incompatibilità tecnico-tattiche.
A rispedire al mittente l'accusa di essere uno spacca-spogliatoio ci ha pensato lo stesso Leao sui social. Rispondendo a un tweet di un noto portale di calciomercato, Rafa ha scritto: "Forse sei tu (a fare un'influenza negativa), perché stai mentendo". Come a dire che quanto scritto è una bugia. Da sottolineare anche i tanti i commenti dei tifosi del Galatasaray sotto alla risposta dell'attaccante: "Vieni da noi!". In attesa di scoprire dove giocherà la prossima stagione, il portoghese ha tirato fuori gli artigli.
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