Maignan insultato, Maresca: "Mi sono comportato da fratello, un gran dolore"

PARLA IL FISCHIETTO

Il fischietto ha detto la sua il giorno dopo l'increscioso episodio di Udine: "Ho seguito alla lettera il regolamento"

Fabio Maresca, l'arbitro che si è trovato sabato sera al Bluenergy Stadium a dirigere Udinese-Milan, ha affidato all'Ansa il pensiero su quanto accaduto a Maignan, al centro di cori razzisti da parte della curva di casa. "Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per lui - l'uscita del fischietto napoletano, il quale ha interrotto la contesa per alcuni minuti -. Maignan era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri".

L'episodio ha fatto il giro del mondo: Maresca non ha avuto alcun dubbio nell'agire procedendo con quanto previsto dal regolamento: "La linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere" ha aggiunto il 42enne della sezione di Napoli. Nella giornata odierna anche l'Udinese ha preso le distanze dall'accaduto: adesso starà al Giudice Sportivo capire il da farsi tra la squalifica del settore in questione e il possibile allargamento dell'indagine da parte della Procura Federale.