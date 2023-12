Milan: Leao passa il test con la Primavera, ci sarà con il Newcastle

MILAN

L'attaccante portoghese torna a disposizione dopo l'infortunio di Lecce nel match che deciderà il futuro europeo del Diavolo

© Getty Images All'indomani della cocente sconfitta con l'Atalanta, torna il sorriso in casa Milan: Rafael Leao è completamente recuperato e sarà in campo mercoledì contro il Newcastle, nell'ultimo match di Champions League che deciderà il futuro europeo del Diavolo. Come annunciato dopo il ko con la Dea, Stefano Pioli ha organizzato una partitella con la Primavera solo per testare le condizioni del portoghese, che ha giocato apparentemente senza alcun fastidio. A questo punto, a meno di imprevisti e contrattempi, resta solo da capire quanta benzina ha nelle gambe il numero 10 e se partirà titolare oppure dalla panchina.

Contro l'Atalanta è giustamente prevalsa la linea della prudenza, ma ora Leao è pronto e il Milan è pronto a riabbracciarlo dopo un mese ai box, dall'infortunio muscolare patito a inizio gara contro il Lecce. Troppo importante il suo apporto nell'economia di una squadra condizionata dai troppi infortuni e incapace di trovare continuità. A dicembre appena iniziato, il Diavolo è già a un bivio e la stagione rischia di essere già compromessa: la vetta in Serie A è lontana 9 lunghezze e il cammino in Champions League è davvero appeso a un filo. Calabria e compagni non sono più padroni del proprio destino e per qualificarsi agli ottavi devono superare gli inglesi e allo stesso tempo sperare che il Borussia Dortmund già qualificato batta il Psg. Ci vuole un mezzo miracolo, insomma. Ma con Leao in campo le speranze aumentano di certo.

Vedi anche Milan Milan, il piatto piange: a metà dicembre Pioli è (quasi) fuori da tutto Purtroppo per Pioli, continua l'emergenza in difesa. Simon Kjaer ha svolto ancora allenamento personalizzato e va verso un ulteriore forfait. Theo Hernandez, non impeccabile contro l'Atalanta, sarà con ogni probabilità ancora adattato come centrale di difesa.