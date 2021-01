Leao in versione rapper è Way 45: è uscito il suo primo disco

Rafael Leao in arte Way 45. L'attaccante del Milan si è dato anche alla musica e oggi è uscito il suo primo disco, intitolato Beginning, con sette canzoni rap, trap e drill. Il 21enne portoghese vede un futuro: "Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui”.