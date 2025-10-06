Nuovo Milan, stessi undici metri da incubo: nessuno peggio dei rossoneri in Europa nel tirare i rigori

Sbagliare è umano, ma si sa che perseverare è diabolico e anche se il Milan nella propria storia ha il Diavolo come simbolo, gettare al vetto calci di rigore in continuazione non è certo una buona idea. Eppure se è rimasto qualcosa in comune con la sciagurata stagione scorsa è proprio il pessimo feeling dal dischetto con numeri da peggiore squadra d'Europa dagli undici metri: il Milan ha sbagliato cinque degli ultimi sette rigori calciati nel massimo campionato. L'errore di Pulisic nella trasferta contro la Juventus, il secondo in carriera in rossonero, è costato due punti alla formazione di Allegri ma per prenderla con filosofia proprio il mattoncino raccolto allo Stadium nonostante l'occasione più ghiotta fallita è un passo in avanti rispetto al recente passato. Non solo, come ricorda Opta da inizio 2024, il Milan ha sbagliato sette dei 13 rigori calciati in Serie A (54%): record assoluto nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.