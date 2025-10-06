Nuovo Milan, stessi undici metri da incubo: nessuno peggio dei rossoneri in Europa nel tirare i rigori

© Getty Images
La squadra di Allegri si è dimostrata competitiva anche in casa della Juventus, ma ancora una volta il dischetto ha giocato un brutto scherzo. E Leao...
Sbagliare è umano, ma si sa che perseverare è diabolico e anche se il Milan nella propria storia ha il Diavolo come simbolo, gettare al vetto calci di rigore in continuazione non è certo una buona idea. Eppure se è rimasto qualcosa in comune con la sciagurata stagione scorsa è proprio il pessimo feeling dal dischetto con numeri da peggiore squadra d'Europa dagli undici metri: il Milan ha sbagliato cinque degli ultimi sette rigori calciati nel massimo campionato. L'errore di Pulisic nella trasferta contro la Juventus, il secondo in carriera in rossonero, è costato due punti alla formazione di Allegri ma per prenderla con filosofia proprio il mattoncino raccolto allo Stadium nonostante l'occasione più ghiotta fallita è un passo in avanti rispetto al recente passato. Non solo, come ricorda Opta da inizio 2024, il Milan ha sbagliato sette dei 13 rigori calciati in Serie A (54%): record assoluto nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.
|Data
|Partita
|Esito rigore
|05/10/2025
|Juventus-Milan 0-0
|Pulisic (fuori)
|30/03/2025
|Napoli-Milan 2-1
|Gimenez (parato)
|08/03/2025
|Lecce-Milan 2-3
|Pulisic (gol)
|22/02/2025
|Torino-Milan 2-1
|Pulisic (parato)
|26/01/2025
|Milan-Parma 3-2
|Pulisic (gol)
|06/10/2025
|Fiorentina-Milan 2-1
|Hernandez (parato)
|06/10/2025
|Fiorentina-Milan 2-1
|Abraham (parato)
Un ulteriore dettaglio, che dettaglio non è, su cui Allegri dovrà lavorare. "Gli avevo detto di non tirarlo di piatto" ha commentato il tecnico rossonero in panchina dopo aver appreso dell'errore del numero 11 in casa della Juventus, ma in questo aspetto fondamentale del gioco - un po' come i tiri liberi nel basket ma con un'incidenza diretta maggiore - le parole e l'allenamento da soli servono fino a un certo punto. Allegri, così come Pulisic, dovranno essere bravi a lasciarsi tutto alle spalle e proseguire per la propria strada evitando la confusione che nella passata stagione ha generato scene ed errori imbarazzanti, ma soprattutto dovranno essere decisi nel non tralasciarne l'importanza.
In un Milan che anche in casa della Juventus ha dimostrato tutta la crescita in termini di compattezza e concentrazione, questa è una sfida che - se vinta - a febbraio-marzo quando si tireranno le somme può fare la differenza nell'obiettivo da puntare o meno in classifica. Freddezza e concentrazione, la stessa che bisogna chiedere velocemente a Leao che con i suoi due errori dall'area piccola nel secondo tempo ha avuto un impatto negativo al pari del rigore sbagliato sul risultato finale. Regali che nessuna squadra, figurarsi una in ricostruzione come il Diavolo, può permettersi.
