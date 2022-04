Lazio-Milan, Ibra sarà convocato: e l'Olimpico si tinge di rossonero

VERSO LAZIO-MILAN

Attesi 13mila tifosi milanisti a Roma, per il rush finale Pioli recupera anche Rebic

San Siro si trasferisce per una sera nella Capitale. Domenica sera, per la sfida alla Lazio che può dare al Milan la matematica certezza di un posto in Champions e soprattutto farlo continuare a coltivare i sogni scudetto, all'Olimpico sono attesi circa 13mila tifosi rossoneri. Un vero e proprio esodo di massa che racconta bene dell'entusiasmo che circonda la squadra di Pioli nonostante il pesante ko nel derby in Coppa Italia.

Allo stadio Olimpico prosegue infatti la protesta del tifo biancoceleste contro il caro biglietti e contro il presidente Lotito e per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono attesi più di 7mila spettatori della squadra di casa. Tutto esaurito invece il settore ospiti (9500 posti), ma diverse altre migliaia di tifosi rossoneri si accomoderanno anche in altri settori dell'impianto.

Un vero e proprio muro rossonero che proverà a spingere la squadra di Pioli a reagire nel modo migliore dopo il ko contro l'Inter e a centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica come per il morale. Così come per il morale della squadra sarà molto importante il rientro di Zlatan Ibrahimovic, che dopo aver lavorato parzialmente in gruppo ieri sarà convocato e potrebbe anche giocare 15'/20' nel finale.

Un altro recupero importante è quello di Ante Rebic, che aveva saltato il derby di Coppa Italia di martedì per un fastidio al ginocchio avvertito all'intervallo ma che in settimana ha lavorato quasi sempre col resto del gruppo. Il croato, vero e proprio jolly offensivo di Pioli, quest'anno è mancato tantissimo al tecnico rossonero, che spera di ritrovarlo nelle migliori condizioni per il rush finale della stagione.

