Milan, Ibra vuole andare avanti: rinnovo al ribasso con Investcorp

VERSO IL PROLUNGAMENTO

Il fondo del Bahrain pronto a offrire due milioni di euro per un anno

Zlatan Ibrahimovic non vuole ritirarsi e la sua priorità è il Milan. Lo svedese, dopo un nuovo messaggio sui social, ha fatto trasparire la voglia di continuare a giocare, almeno per un'altra stagione. "Decido io", ha scritto il bomber e sta preparando il rientro in campo per il rush finale. Poi a stagione terminata sarà il momento di parlare con la dirigenza: è già in programma un incontro con Maldini e la dirigenza. Incontro che sarà utile anche per capire il futuro del club e qui entra in gioco Investcorp che è in trattativa con Elliott per l'acquisto della società.

L'affare potrebbe concludersi entro fine maggio e per questo Ibra tratterebbe il rinnovo con la nuova proprietà. Il fondo del Bahrain, intenzionato a tenere Maldini e Massara, sarebbe pronto a offrirgli un rinnovo al ribasso per due milioni di euro per una stagione più eventuali bonus legati alle presenze e ai gol. Soldi che non rappresentano un problema, più di tutto conteranno le motivazioni di Zlatan che ora è determinato e concentrato per tornare al più presto in campo e aiutare i compagni per le ultime fatiche di campionato.