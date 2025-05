"Siamo i re d'Europa" si legge su uno striscione esposto dai tifosi del Real Madrid a Barcellona, dove si gioca un Clasico molto importante per la Liga. Sullo striscione, che mira a prendere in giro i rivali di sempre, compare anche un mash-up tra il logo dei Blancos e quello dell'Inter, che ha eliminato i blaugrana dalla Champions League in semifinale.