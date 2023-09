Milan, niente derby per Kalulu: lesione al retto femorale della coscia sinistra

MILAN

Il difensore francese salterà la sfida contro l'Inter: al suo posto giocherà Kjaer. Mancherà anche in Champions contro il Newcastle

Inter e Milan, chi ha segnato nel derby con entrambe le maglie





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'esito degli esami effettuati ieri da Pierre Kalulu hanno confermato quello che il Milan temeva già da giorni: il difensore francese non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per il derby di domani sera. La risonanza infatti evidenziato una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra la cui evoluzione verrà rivalutata, con un nuovo esame strumentale, fra una decina di giorni (salterà dunque anche l'esordio in Champions League contro il Newcastle e Milan-Verona): al fianco di Thiaw, contro l'Inter, giocherà Simon Kjaer.

Pioli è quindi sostanzialmente certo della formazione da schierare contro i nerazzurri. Con Giroud recuperato e gli americani Musah e Pulisic rientrati, infatti, l'unica pedina dello scacchiere rossonero a dover essere sostituita è Tomori, squalificato e assente forzato per la stracittadina.

Tranne Kalulu, rosa al completo per il tecnico del Diavolo che nel suo 4-3-3, escluse defezioni o sorprese dell'ultimo momento, potrà contare su capitan Calabria in difesa con Thiaw, Kjaer e Theo Hernandez davanti al collaudato terzetto di centrocampo con Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek. In avanti, tolto il dubbio su Giroud, saranno Leao e Pulisic a supportare l'attaccante francese per far male all'Inter e per cercare di riportare ai rossoneri il successo nel derby che manca da più di un anno, dal 3 settembre 2022 alla quinta giornata dello scorso campionato in cui furono proprio Leao e Giroud a regalare il successo per 3-2.

