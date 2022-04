Investcorp-Milan, conferma social: c'è il twitt dell'ambasciata del Bahrain 

CAMBIO DI PROPRIETA'

C'è l'ufficialità della trattativa che porterebbe la società rossonera al fondo arabo

Il fondo Investcorp è intenzionato a comprare il Milan. Non sono più indiscrezioni, è una realtà ormai consolidata che viene confermata da un twitt dall'ambasciata del Bahrain nel Regno Unito. La convalida social rende ufficiali i termini di una trattativa che potrebbe portare la società rossonera ai nuovi proprietari a fine mese per una cifra vicina al miliardo e cento milioni di dollari. Sarebbe dunque solo una questione di giorni il passaggio del Milan al fondo del Bahrain.

Questo il contenuto del twitt: "L'asset manager Investcorp, con sede in Bahrain, ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo".

Vedi anche Milan Investcorp e il Milan del futuro: Maldini e Massara resteranno nel club