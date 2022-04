Inter, Lautaro Martinez: "Contento per la finale, do tutto per questa maglia"

IL PROTAGONISTA

L'attaccante argentino a Mediaset: "Contento per la finale. Il campionato? Pensiamo gara dopo gara"

"Sono contento perché giochiamo un'altra finale. Lavoriamo per questo, per portare l'Inter sempre in alto. Oggi lo abbiamo dimostrato un'altra volta, la gente è contenta per questo. Ora guardiamo avanti". Lautaro Martinez è tornato il 'Toro': dopo il gol allo Spezia, ecco la doppietta nella semifinale di ritorno del derby di Coppa Italia che trascina l'Inter in finale. "Oggi c'erano i miei genitori e la mia famiglia a vedermi. I gol sono per loro, che mi danno la spinta per non farmi cadere", ha detto l'attaccante argentino a 'Coppa Italia live' su Mediaset.

"Ci sono parole che non mi piacciono ma io do tutto per questa maglia - ha proseguito Lautaro - Se questa vittoria ci dà forza per il campionato Siamo tranquilli. Abbiamo perso punti importanti e dobbiamo pensare di partita in partita. Ne mancano sei e dobbiamo affrontarle tutte come stasera".

"Dico grazie ai miei compagni, in particolare a Darmian e Correa che mi hanno servito due grandi palloni", ha detto ancora l'argentino a InterTV - Questo derby ci dà sicuramente tanta fiducia, tanta felicità. Il derby si deve vincere, oggi era una semifinale e non bastava il pari dopo l'andata. L'abbiamo preparata bene e l'abbiamo giocata alla grande. Ringrazio i tifosi, la loro spinta è fondamentale".

FESTA NELLO SPOGLIATOIO