Inchiesta Curve: il Milan chiede 458mila euro di risarcimento danni come parte civile

Il Milan ha chiesto un risarcimento danni pari a 458mila euro come parte civile nell'ambito del processo a carico dei tre ultras Francesco Lucci, Christian Rosiello e Riccardo Bonissi. Secondo quanto appreso da LaPresse la proposta è stata avanzata tramite il legale Enrico De Castiglione, dopo le richieste di pena del pm Paolo Storari. Il club rossonero ha chiesto una somma come risarcimento e in subordine che venga liquidata una provvisionale, in attesa che si esprima poi il giudice civile per la quantificazione del danno.