Il portavoce di Conceiçao fa marcia indietro e si dimette: "Danneggiata la reputazione del tecnico"

Si sgonfia, almeno in apparenza, il caso che già lo stesso Conceiçao aveva cercato di ridimensionare prendendo le distanze da quanto emerso ieri sera: "Le informazioni pubblicate contengono diversi errori e imprecisioni, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Milan - ha proseguito Empis -. Non rispecchiano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni prive di qualsiasi base fattuale". Risolto quindi il giallo, con il Milan che, almeno nelle prossime ore potrà concentrarsi esclusivamente sulla trasferta di Lecce in programma sabato sera al Via del Mare alle ore 18.