Il tutto in settimane cruciali per il futuro dirigenziale del club, con Furlani che si è recato a New York per incontrare Gerry Cardinale. Lo scopo della missione? Trattare vari temi e mettere qualche puntino sulle i in merito ai poteri dello stesso ad, uomo di fiducia di Elliott. In primo piano la scelta del nuovo ds (sembra esserci ancora Tare in pole) che avrà voce in capitolo sull'allenatore del Milan nella stagione 2025/2026. Allenatore che, salvo colpi di scena, non sarà più Sergio Conceiçao.