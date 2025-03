Milan, quattro titolari rischiano il posto col Lecce: Conceiçao fa le prove e lancia Sottil e Bondo

Se Maignan e Pavlovic saranno fuori dai giochi causa squalifica, non sarà così per altri big che potrebbero accomodarsi in panchina per scelta tecnica. Theo Hernandez, Fofana, Leao e Gimenez infatti, non sono stati provati da Conceiçao nella formazione tipo dell'ultimo allenamento: al loro posto rispettivamente Bartesaghi, Bondo, (sarebbe l'esordio assoluto, al suo fianco Reijnders), Sottil e Abraham, quest'ultimo provato da attaccante titolare dopo alcuni match trascorsi in panchina. Si accomoderebbe in panchina anche Joao Felix, entrato in corsa con la Lazio e pupillo dell'allenatore 50enne.