Il Milan vuole premiare Kjaer: pronta la fascia da capitano

NUOVO EROE

Il gesto che ha salvato la vita a Eriksen sta esaltando i tifosi rossoneri: Pioli e la squadra potrebbero "promuoverlo" al posto di Romagnoli

Con il suo gesto che ha contribuito a salvare la vita di Eriksen, Simon Kjaer è diventato un eroe per tutto il pianeta calcio e adesso anche il Milan e i suoi tifosi vogliono rendergli il giusto riconoscimento. Tanto che sembra presa la decisione di affidargli la fascia di capitano rossonero per la prossima stagione. Il plebiscito mediatico ha travolto il difensore danese e dal mondo virtuale dei social si è elevato un solo grido: "Kjaer capitano del Milan". Una voce popolare che il club sembra voler ascoltare. Malore per Eriksen, moglie in lacrime in campo Getty Images

Vedi anche Euro 2020 Euro 2020: Kjaer, capitano e leader nel momento più difficile In attesa di capire quale sarà il futuro di Alessio Romagnoli, dal 2018 detentore dei gradi di rappresentante dello spogliatoio, mister Pioli e il resto della squadra si confronteranno sull'argomento a partire dalla ripresa degli allenamenti, ma pare che l'ex Siviglia abbia già riscosso il parere positivo di tutto l'ambiente.

Sarebbe il giusto riconoscimento non solo per il gran gesto, ma anche per un giocatore che sta mostrando doti di autentico leader dentro e fuori dal campo.