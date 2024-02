Il Milan vola in Youth League: Abate mette ko il Braga ai rigori, adesso i quarti 

© Getty Images

C'è un Milan che 'vola' in Champions. È quello di Ignazio Abate, alla guida della Primavera, capace di mettere ko il Braga ai rigori e guadagnarsi i quarti di Youth League. Dopo il 2-2 nei 120 minuti di gioco alla Puma House of Football, decisivi il capitano Kevin Zeroli, a segno al 71' e freddo nel penalty conclusivo (come Bartesaghi e Simic già nel giro della prima squadra), e il portiere Noah Raveyre. Quest'ultimo in particolare, ha neutralizzato due rigori ai portoghesi Kelvin e Dinis Rodrigues. Non ha partecipato alla serie finale il gioiellino Francesco Camarda, sostituito al minuto 88. Per lui, trascinatore nella fase a gironi, una gara a secco dopo il gol con l'Inter nel derby di sabato.