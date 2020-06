Ibra va a vedere l'Hammarby e viola le regole: polemica in Svezia

Il blitz a Stoccolma di Zlatan Ibrahimovic per assistere alla partita del "suo" Hammarby non è passato di certo inosservato, se non altro perché lo svedese ora è al centro di una polemica in patria. Ibrahimovic avrebbe infatti violato la linee guida contro il coronavirus entrando negli spogliatoi dell'Hammarby per complimentarsi con la squadra dopo il successo contro l'Ostersund. Secondo le disposizioni anti-Covid in Svezia solo allenatori e giocatori hanno accesso nello spogliatoio.