Ibrahimovic show su Instagram: "Non mi ritirerò mai, senza di me il calcio muore"

L'attaccante rossonero ha chiacchierato con Gigio Donnarumma in una diretta social

Il mare della Sardegna, una piscina di lusso sullo sfondo e il calore dei propri fans: Zlatan Ibrahimovic si gode gli ultimi raggi di sole prima della ripresa del campionato. Per il suo ritorno in campo servirà aspettare ancora un bel po', dato che lo svedese sta ancora smaltendo i postumi dell'operazione al ginocchio sinistro. Intanto però, Re Ibra si gode la vita con una live Instagram: in diretta, il rossonero ha risposto alle domande dei suoi seguaci. "Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro, il calcio muore".

Poco dopo, Zlatan ha accolto l'ex rossonero Gigio Donnarumma nella sua live, chiamandolo scherzosamente "Nasone". Il portiere del Paris Saint-Germain è di ritorno dal Giappone, dove la sua squadra ha sostenuto la tournée precampionato. "Ci sono troppe persone che ci guardano, stai tranquillo Gigio, non ti agitare", lo stuzzica Ibra in memoria dei bei tempi. A 40 anni lo svedese si è tolto lo sfizio di un altro prolungamento annuale di contratto, riabbracciando i suoi compagni dopo la campagna scudetto dell'anno scorso. I suoi scatti social lo testimoniano, Ibra ha lavorato duro tutta l'estate, ed ora può sfoggiare un fisico da spartano in attesa che anche il suo ginocchio recuperi vigore.