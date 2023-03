Milan, Ibrahimovic: "Sarebbe stato troppo facile smettere dopo lo scudetto"

dal ritiro svedese

Lo svedese dal ritiro della nazionale: "Un ruolo fuori dal campo? Ho tante offerte ma ora non voglio pensarci. Non ho mai pensato di mollare"

Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale a 41 anni e proprio dal ritiro della Svezia mostra la consueta grinta: "Sempre tante domande sulla mia età... Sono diventato il giocatore più vecchio ad aver segnato in Serie A ma io voglio i record per quel che faccio, non perché sono vecchio. Ieri in allenamento ho detto ai compagni: penserete che sono scemo, che ci faccio qui alla mia età? Ma il tempo vola, lo capirete quando vi avvicinerete ai 40 anni. Avrete quasi panico". Eppure Ibra avrebbe potuto chiudere la carriera in modo praticamente perfetto, dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione con il Milan: "Ma sarebbe stato troppo facile vincere e poi smettere. Davvero troppo facile. Anche dopo l'infortunio non ho mai pensato di mollare, le sfide mi danno adrenalina".

MILAN, ZLATAN IBRAHIMOVIC E LE OPERAZIONI L'attaccante svedese spiega questi 14 mesi travagliati: "Mi sono operato tre volte, c'è stato un momento in cui il ginocchio non migliorava, ero nel tunnel e non vedevo la luce. Poi finalmente tutto è cominciato ad andare per il meglio. Da giovane mi dicevate che ero casinista ed egocentrico ma così mi avete aiutato a far vedere a chi dubita che si sbaglia. E pure oggi succede così".

IBRA E IL FUTURO AL MILAN: "MI SENTO CALCIATORE" Ibrahimovic ammette di "sentirsi ancora calciatore", e non a caso dribbla le domande su un possibile ruolo fuori dal campo visto il contratto in scadenza al termine della stagione: "Ho tante offerte ma non ci voglio ancora pensare, mi sento ancora un giocatore. Tutti mi chiedono come sto ma dovreste chiedere ai compagni di squadra di 20 anni con cui gioco cosa pensano".

IBRAHIMOVIC ANCHE A EURO 2024 CON LA SVEZIA? Se lo svedese si sente ancora calciatore, ci sarà anche a Euro 2024 giocando un altro anno? "Troppo presto per dirlo ora, cerco di vivere il presente anche se io sono tutto: passato, presente e futuro" la risposta del classe 1981.

