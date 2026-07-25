Il Milan di Amorim debutta con un pareggio in amichevole, 2-2 contro il Celtic

L’avvio non è però dei migliori per i rossoneri, che all’11’ si ritrovano infatti già sotto nel risultato: Pavlovic commette un errore marchiano in occasione di un passaggio verso Torriani e regala palla a Duran, che deve solo appoggiare in porta l’1-0. Una situazione simile si ripete poi all’28’, spalancando la strada al raddoppio degli scozzesi. Questa volta a sbagliare in fase di gestione è Ricci, che non si capisce con Pavlovic e Torriani: Duran scarta così un altro regalo, servendo a Forrest l’assist per il 2-0.