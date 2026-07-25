Milan, esordio di Amorim a due facce: segnali positivi da super Camarda e dal duo Fofana-Musah

Il giudizio più attendibile tra i reparti rossoneri è quello sulla difesa schierata nel primo tempo, perché era composta da tre potenziali titolari come Tomori, Gabbia e Pavlovic. In teoria dovrebbero trovarsi a memoria, visto che erano insieme anche nella passata stagione. Invece si sono viste delle incertezze, soprattutto nella costruzione dal basso. Il più lucido sembra Gabbia, con la fascia da capitano al braccio. Pavlovic ha sulla coscienza il gol dell'1-0 segnato da Duran grazie a un suo retropassaggio sbagliatissimo, ma ha anche espresso qualche sportellata che ha risolto situazioni complicate. Certo, a questo assetto mancava un pezzo fondamentale, vale a dire Mike Maignan, mentre il giovane portiere Torriani è rimasto spiazzato da alcuni errori dei compagni. Nel secondo tempo ha esordito Mario Gila, che ha subito fatto sentire i suoi spigoli negli uno contro uno, schierato a destra in una difesa totalmente inedita completata tra Terracciano e Odogu. Gila però si è dovuto fermare dopo aver giocato solo metà tempo.