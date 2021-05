"Noi non siamo soli", cosi Zlatan Ibrahimovic ha voluto festeggiare la qualificazione in Champions League con un tweet ringraziando i tifosi per la calorosa vicinanza di questa mattina a Milanello. Anche lo svedese è stato vicino ai compagni seguendoli a Bergamo nonostante l'infortunio e ha festeggiato con grande gioia il secondo posto in campionato.