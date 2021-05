Migliaia di tifosi a Milanello per caricare la squadra

Migliaia di tifosi del Milan hanno risposto alla chiamata della Curva Sud e sono presenti a Milanello per caricare la squadra rossonera in vista della sfida decisiva per la Champions contro l'Atalanta. Cori, bandiere, fumogeni, in tanti attendono il passaggio del pullman della squadra che partirà per Bergamo. Già in occasione della sfida contro la Juve, vinta 3-0 dal Milan, i tifosi si erano dati appuntamento a Milanello per un vero e proprio bagno di folla ai giocatori.