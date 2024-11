Ibrahimovic dalla squadra a Milanello: Fonseca con dei dubbi in difesa

Luka Jovic, che non fa parte della lista Champions, ha partecipato interamente alla seduta, mentre Francesco Camarda non si è allenato con il resto dei compagni (presenti i giovani Hodzic e Minotti). Palestra per Gabbia, destinato a tornare pienamente a disposizione dopo la sosta. Il difensore comunque, al pari di Florenzi, viaggerà con la squadra: assisterà dal vivo a una sfida ricca di storia.