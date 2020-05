Ibra diventa Joker: "Metà Dio e metà Diavolo"

Mentre il suo futuro resta un rebus, Zlatan Ibrahimovic continua con i messaggi criptici postati via social. Prima un eloquente "se non ti piace giocare con un vincente, non farlo", quindi le riprese dello stemma rossonero e del campo a Milanello, poi la stoccata all'Italia nell'accogliere la ripartenza della Bundesliga ("Loro dicono, loro fanno"), infine, il volto a metà Joker: "Metà Dio e metà Diavolo". In pieno stile Ibra e in sintonia totale con un momento di grande sospensione tra un presente certo e un futuro di cui non si sa ancora nulla.