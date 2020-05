Ibra, applausi alla Bundesliga: "Loro dicono, loro fanno"

Tutti gli occhi del mondo del calcio sono puntati sulla Bundesliga, il primo grande campionato europeo a ripartire dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. E tra questi anche quelli di Zlatan Ibrahimovic. Nelle storie di Instagram l'attaccante del Milan, tornato lunedì scorso dalla Svezia ed già al lavoro a Milanello per le sedute individuali, ha voluto ringraziare proprio la Bundesliga: "They say, they do", "Loro dicono, loro fanno", parole scritte sulla bandiera tedesca. Poche chiacchiere e azioni concrete. A differenza di quello che sta accadendo nel calcio italiano?