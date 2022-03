Ibra, addio al calcio? Dai Mondiali falliti a un futuro da decidere

IL DILEMMA

L'eliminazione della Svezia nei playoff potrebbero essere lo spartiacque della carriera di Zlatan. Che ora...

di

Alessandro Franchetti

Gli sono rimasti uno scudetto da rincorrere e una decisione da prendere. Zlatan Ibrahimovic, anni 41 il prossimo 3 ottobre, aveva messo nel mirino i Mondiali con la Svezia. Erano lo spartiacque di una carriera da chiudere in bellezza prima di un addio che, parole sue, sarebbe stato doloroso. E ora? Ora che al posto della sua Nazionale in Qatar ci è finita la Polonia di Lewandowski cosa succede? Difficile dirlo, Ibra è un "animale" particolare, un uomo al centro del proprio destino. "Deciderò io se e quando", ha spesso ripetuto. Prima di aggiungere, tra l'ironico e il serio: "Smetterò quando ci sarà uno più forte di me". Leit motiv di una carriera che è stata gol e parole, fino all'ultimo minuto e così, ne siamo certi, sarà.

Però la questione oggi è differente, gli obiettivi si sono ridotti persino per uno come lui e, forse, è arriva l'ora delle grandi decisioni. Davanti a Ibra, oggi, ci sono probabilmente otto giornate di campionato e poi chissà. Una lunga rincorsa a uno scudetto promesso, un mezzo miracolo se riletto nel giorno del suo arrivo, e poi la necessità di fare un punto sulla propria vita, sulla propria condizione fisica e su quanto un giocatore come lui, che è stato grandissimo, sia ancora in grado di dare in una fase che è comunque fisiologicamente di declino. Senza la motivazione più grande, senza il Mondiale, senza tutti i fari addosso.

Cosa farà Ibra non lo sappiamo noi e forse non lo sa neppure lui. Il Milan, certamente, è pronto ad affidargli un ruolo dirigenziale, probabilmente a stretto contatto con la squadra, perché uno come lui serve sempre, sotto tanti aspetti. Ma Ibra è pronto a sedersi dietro a una scrivania. Conoscendo il tipo, con ogni probabilità, domani rilancerà. Dirà che non è sazio, dirà che non si sente pronto, dirà che ancora "non vedo nessuno più forte di me". Ma poi arriverà giugno e toccherà immaginarsi un futuro. Quale che sia, quale che sceglierà che sia.