Milan, Giroud e Diaz stanno bene: "Possono giocare dall'inizio"

La sua assenza a Milanello ieri per colpa di un attacco influenzale aveva fatto passare una notte quasi insonne ai tifosi del Milan, ma oggi, nella seduta di rifinitura prima della partenza per Londra, Olivier Giroud si è allenato regolarmente e ha spazzato via tutti i dubbi: domani sera contro il Tottenham il francese ci sarà. Tirano un sospiro di sollievo i tifosi rossoneri e lo fa anche Stefano Pioli, che può sorridere per un altro recupero importante come quello di Brahim Diaz, match winner dell'andata. "Stanno bene entrambi, siamo in 24 e tutti possono giocare. Anche loro due sono pronti e disponibili per giocare dall'inizio", ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa, felice di aver recuperato tutti i giocatori in dubbio alla vigilia di una partita che può valere una stagione (e anche circa 20 milioni di euro).