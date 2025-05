Il Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula, a margine del Forum Cina-Celac a Pechino, ha detto la sua sull'ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo ct della nazionale verdeoro: "Il problema è che la classe dei giocatori non è la stessa che abbiamo avuto prima. Se la confronti con quelle del passato, questa generazione è più fragile. Ricordate solo il nostro attacco nel 2002 e nel 2006 per vedere come siamo lontani da questo".