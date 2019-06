Giampaolo: "I top player fanno la differenza, le idee possono ridurre il gap"

17/06/2019

Posizione netta sul passaggio di Sarri alla Juventus: "Il tradimento è un concetto vetusto, superato. Gli allenatore danno tutto per il club in cui lavorano, si consumano: è sempre la passione a dominare". Come nel caso di Quagliarella: "Non si è mai accontentato, in questi tre anni non ha mai saltato un allenamento. Ha vissuto esperienze in top club e ritrovarsi a 36 anni con queste motivazioni è sorprendente".



Infine un saluto alla Sampdoria: "Sono stati anni intensi e formativi, la società mi ha messo nelle condizioni ideali per allenare e ho avuto la fortuna di avere giocatori importanti".