Milan, conto alla rovescia per Giampaolo

17/06/2019

Il Milan si sta muovendo senza fretta e soprattutto senza affanni. Ed è giusto così, perché in fondo non siamo che a metà giugno e il tempo per impostare il mercato è ancora molto. Questo non significa che non si sia mossa foglia, anzi. Al di là dei contratti non rinnovati e degli addii più o meno scontati di parte della vecchia guardia - da Abate a Montolivo e Zapata fino a Bertolacci - Maldini, e da qualche giorno Zvone Boban, hanno avviato i primi e numerosi contatti alla ricerca dei rinforzi necessari al nuovo tecnico. Si lavora in certo senso a compartimenti stagni: si è presa in esame la rosa e, sempre non dimenticando il bilancio, si stanno cercando giocatori non solo giovani, come da direttiva Elliott-Gazidis, ma anche funzionali al progetto. Come più volte scritto in questi giorni, un centrale difensivo, un esterno sinistro sempre di difesa, un attaccante in grado di giocare indifferentemente da prima e seconda punta, e almeno tre se non quattro centrocampisti.



I nomi, anche quelli, sono noti da giorni: Lovren, Mancini, Manolas (difficile, Napoli molto vicino) o Andersen (anche lui defilato rispetto a qualche settimana fa) per il ruolo di centrale, Mario Rui come esterno sinistro, Veretout, Tonali (difficile, ma molto seguito), Sensi, Nikola Moro, Soumaré e Torreira (vero sogno di Giampaolo) per la mediana, l'idea Schick (ma attenzione ad André Silva) per l'attacco. E siamo solo a giugno, solo all'inizio. Per capirci, non sarà tutto qui.



Anche perché un ruolo importante lo avrà il mercato in uscita. In linea di massima non c'è nessuno per forza in partenza - neppure Suso e Donnarumma -, ma non c'è nemmeno quasi nessuno che sia assolutamente incedibile. In caso di offerte interessanti, queste saranno prese in considerazione. Il che significa che potrebbe muoversi poco, ma anche moltissimo e che il Milan, il nuovo Milan, potrebbe essere davvero tutt'altra cosa. Giampaolo e Massara, milanisti in pectore, sono al lavoro con Maldini e Boban da giorni. Il tempo di ufficializzarne il presente rossonero e il futuro potrà cominciare davvero.