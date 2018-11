Gattuso, emergenza totale: un mese di stop per Romagnoli

17/11/2018

Senza Musacchio, Caldara e Romagnoli, dunque, a Roma Gattuso dovrà inventarsi qualcosa in difesa. Una possibilità è quella di indietreggiare Kessié al fianco di Zapata, ruolo che all'occorrenza ha ricoperto con la Costa d'Avorio, ma che creerebbe un buco a centrocampo, altro reparto falcidiato dagli infortuni. Difficile pensare a Simic, altro difensore centrale in rosa, partire titolare visto che non ha mai giocato in Serie A con i rossoneri. Da valutare anche le condizioni di Calabria e Ricardo Rodriguez acciaccati.

TEST CON LA PRIMAVERA

Prove di 3-5-2 per un Milan in emergenza infortuni. Nel test di Milanello contro la Primavera, infatti, Gattuso con la rosa ridotta ha scelto di schierare la difesa a tre e dare spazio ad Andrea Conti come esterno di centrocampo. Buonissima la prova dell'ex Atalanta, autore di una doppietta, che scalpita e con ogni probabilità sarà convocato per la trasferta con la Lazio. Nella vittoria per 4-0 gli altri gol sono arrivati da Castillejo e José Mauri su assist di Gonzalo Higuain.