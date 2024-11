Milan, Gabbia pronto a tornare con la Juve: con lui più punti e meno gol subiti

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per rivedere Matteo Gabbia in gruppo: dopo il lavoro personalizzato conseguente al recupero, il difensore vuole tornare a lavorare con la squadra per candidarsi a una maglia da titolare contro la Juve sabato alle 18 (come ci aveva già confidato nell'intervista di qualche giorno fa). Per Paulo Fonseca sarebbe un rientro fondamentale non solo per avere un uomo in più nelle scelte difensive ma anche perché il 25enne per rendimento è risultato uno dei migliori di questo inizio stagione, lo certificano anche i numeri.