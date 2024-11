Milan, Gabbia: "L'obiettivo è esserci contro la Juve. Lavoriamo per limitare i problemi difensivi"

Matteo Gabbia scalpita per rientrare: dopo il risentimento muscolare al polpaccio patito il 27 ottobre, il difensore rossonero vuole esserci contro la Juve alla ripresa del campionato. "Il mio obiettivo e quello dello staff medico è essere il più pronto possibile per quella partita, poi deciderà Fonseca chi andrà in campo - dice Gabbia in un'intervista esclusiva a Sportmediaset - In questo periodo ho lavorato per recuperare e sfruttato il tempo per migliorare, ormai ci siamo e per questo sono contento".