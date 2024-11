Il Milan torna forte su Ricci e tratta col Torino: i rossoneri vogliono bloccarlo per l'estate

Un tentativo dovrebbe essere fatto anche per imbastire il trasferimento a gennaio, ma difficilmente la fumata bianca arriverà in inverno. Il Milan però vorrebbe evitare un nuovo epilogo come quello per Buongiorno che nel gennaio 2024 sembrava a un passo dal rossonero, salvo poi passare al Napoli per una cifra superiore in estate. Obiettivo bloccare il giocatore per giugno garantendosi una corsia preferenziale per perfezionare il trasferimento di Ricci in estate, anche se la trattativa con il Torino è tutt'altro che semplice.