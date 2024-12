Milan, i retroscena dell'esonero di Fonseca

Come si è arrivati a una gestione dell'uscita del tecnico portoghese così sui generis? Di sicuro ha pesato una classifica non convincente e un'identità tattica mai trovata, senza considerare lo scarso feeling con alcuni senatori della squadra. Anche col club non tutto era a posto: non è un caso che, dopo lo sfogo contro La Penna successivo alla sconfitta con l'Atalanta, Fonseca non sia stato sostenuto e, anzi, in qualche modo corretto (vedi le parole di Scaroni). Venerdì, all'allenamento a Milanello, con lui c'era solo Furlani, non proprio un segno di unità di intenti alla vigilia di uno snodo così importante come la partita contro la Roma. E si parla anche di screzi con la dirigenza sul mercato: indizi che, in qualche modo, sono stati confermati nelle parole rilasciate dal tecnico prima del match (non avrebbe voluto la cessione di Saelemaekers e per lui Tomori, nel mirino della Juve, non sarebbe da cedere).