Juve, blitz arabo per Tomori: ma il Milan vuole 30 milioni

Dopo Kalulu, ecco Tomori. La coppia scudetto di Stefano Pioli potrebbe finire per prendere casa sotto la Mole e ricostituirsi agli ordini di Thiago Motta. Più che un pensiero, una vera e propria trattativa, che nei giorni di Riad, quando Juventus e Milan si sfideranno per la semifinale della Supercoppa italiana, dovrebbe prendere definitivamente corpo nel tentativo, non semplicissimo, di arrivare a dama. I termini della questione sono noti: i bianconeri hanno assoluto bisogno di un difensore centrale per completare un reparto svuotato dagli infortuni di Bremer e Cabal. I rossoneri, dal canto loro, sarebbero disposti a lasciar partire Tomori, finito ai margini del progetto e in rottura totale con Paulo Fonseca. Qual è quindi il problema in questa operazione che sembrerebbe scontata? Almeno due, diremmo. Il primo: il Milan per il centrale inglese chiede una trentina di milioni perché, dall'Inghilterra, rimbalzano voci sull'interessamento del Newcastle, cui i soldi certamente non mancano. Secondo: con il clima che c'è attorno alla squadra, "regalare" un altro rinforzo a una diretta concorrente nella corsa a un posto Champions altro non farebbe che infuocare ulteriormente la Curva allargando la distanza tra il club e i suoi tifosi. Insomma, nessuno farebbe drammi nel caso in cui Tomori partisse, ma tutto dovrebbe accadere alle giuste condizioni.