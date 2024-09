Fonseca, assist ad Abraham che vuole tenersi il Milan. Leao e Chukwueze si scaldano

Quattro giorni di riposo per staccare dopo un inizio difficile e ripartire 'a bomba'. Il lungo riposo concesso da Fonseca a Calabria e compagni ha fatto storcere il naso ai tifosi, profondamente delusi, ma in tanti si sono comunque allenati a Milanello. Morata, Loftus-Cheek, Tomori e non solo hanno comunque varcato le porte del centro sportivo in questi giorni: gli occhi sono tutti puntati su Alvaro, a lavoro per arrivare al massimo negli impegni con Inter e Liverpool. Prima però, esattamente sabato prossimo alle ore 20.45, toccherà ad Abraham trascinare il Milan in casa col Venezia: vietato fallire per non mettere a serio repentaglio anche la panchina di Fonseca.