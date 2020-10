Focolaio Milan: Donnarumma e Hauge positivi al Covid

CALCIO E COVID

L'emergenza coronavirus continua a imperversare sul campionato italiano. Alla lista dei giocatori positivi si aggiungono infatti anche Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge. I due calciatori del Milan sono risultati positivi dopo gli ultimi controlli. Sono asintomatici e già sottoposti a isolamento domiciliare come da protocollo. Insieme a loro sono risultati contagiati anche altri tre membri del gruppo squadra. Getty Images

Vedi anche Calcio L'ombra del Covid sulla Serie A: i positivi squadra per squadra

In totale, con Gabbia ancora positivo, in casa Milan salgono dunque a tre i giocatori indisponibili a causa del Covid. Una situazione da gestire con cautela sia in vista della gara di stasera contro la Roma, sia dei prossimi impegni ravvicinati dei rossoneri. Senza Donnarumma, Pioli dovrà infatti affidarsi a Tatarusanu tra i pali, rischiando di rompere un po' quell'equilibrio difensivo che ha contribuito al momento magico dei rossoneri post lockdown.



IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali.

Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività.