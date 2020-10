L'ombra del Covid sulla Serie A: i positivi squadra per squadra

Dopo la pausa per la Nations League, nel weekend la Serie A è pronta a tornare in campo per la quarta giornata. Il big match è sicuramente il derby di Milano tra Inter e Milan, ma sul campionato incombe l'ombra preoccupante del Covid-19. A partire dai 14 giocatori ancora positivi del Genoa, che già ha saltato la sfida contro il Torino, sono attualmente 29 i positivi al coronavirus tra i giocatori del massimo campionato.