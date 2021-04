Dramma Milan, da campione d'inverno a fuori dalla Champions: non era mai successo

IL DATO

Dal 1995-96, anno di introduzione dei tre punti, chi ha chiuso primo al giro di boa è arrivato massimo terzo

In questa stagione il Milan di Pioli è partito fortissimo, ha conquistato il titolo di campione d'inverno ma con il 2021 qualcosa si è inceppato e ora la squadra arriva al finale di stagione con il fiato corto e la volata Champions potrebbe lasciare il Diavolo con il classico cerino in male. Dopo aver stabilito diversi record nella storia del Milan, ora Ibra e compagni rischiano di stabilirne uno negativo: dal 1995-96, anno di introduzione dei tre punti a vittoria, chi ha chiuso primo al giro di boa è arrivato massimo terzo (la Fiorentina del Trap nel 1998-99 e il Milan di Ancelotti nel 2002-03), centrando comunque la qualificazione almeno ai preliminari di Champions League. I rossoneri, invece, se il campionato si fosse chiuso ieri sera sarebbero quinti e fuori dalla massima competizione europea. Getty Images

Solo 94 giorni fa in casa Milan si festeggiava il titolo di campioni d'inverno con due lunghezze di vantaggio sull'Inter, titolo platonico che non regala trofei, ma che in passato si è poi spesso tradotto nella vittoria finale. Dolce pensiero che con il passare delle giornate si era fatto sempre più largo nelle menti di giocatori, allenatore e ambiente, con l'obiettivo qualificazione in Champions dato quasi per scontato visto l'ampio divario sulle inseguitrici (Napoli e Lazio tra tutte).

Negli ultimi 26 anni, solo in sette occasioni è successo che la squadra prima al giro di boa alla fine non vincesse il campionato e al massimo chiudesse il torneo al terzo posto, piazzamento comunque sufficiente per approdare almeno ai preliminari di Champions League. Un dato ancora più schiacciante a partire dal campionato 2004-2005: da allora in ben 15 occasioni su 17 la squadra campione d’Inverno ha poi vinto lo scudetto. A farne le spese per ben due volte il Napoli, sempre a favore della Juve.

Negli 88 campionati di Serie A che si sono disputati dall’introduzione del girone unico, avvenuta nel 1929/30, per 59 volte la capolista al termine del girone di andata - o una di loro - ha conquistato lo scudetto al termine del campionato: una percentuale pari al 67%. In cinque occasioni in cui era in testa al giro di boa il Diavolo non ha vinto il titolo: nel 1963-64 (campione d'Italia il Bologna), nel 1964-65 (Inter), nel 1970-71 (Inter), 1972-73 (Juventus) e 2002-03 (Juventus). Sei con la stagione in corso che rischia di trasformarsi in un fallimento sportivo dopo aver dilapidato un inestimabile tesoretto. Con Atalanta, Napoli e Juve che (almeno per ora) sentitamente ringraziano.

