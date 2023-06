Diaz: "Caro Milan, mi tocca dirti addio e ringraziarti. Non ti dimenticherò"

© instagram

"Caro Milan, oggi mi tocca dirti addio e ringraziarti per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Fin dal primo istante in cui ho indossato questa maglia, sapevo di trovarmi in un luogo speciale". Inizia così il messaggio di saluto di Brahim Diaz al club rossonero. Dopo tre anni di prestito il trequartista spagnolo è tornato al Real Madrid, con cui ha firmato fino al 30 giugno 2027. Un grazie a compagni, allenatore, tutto lo staff e ai tifosi. "Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti, le vittorie emozionanti e i pazzi festeggiamenti. Ma anche i momenti difficili che ci hanno reso più forti come squadra - ha scritto in un post su Instagram, accompagnato da un video con le sue giocate in rossonero - Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà".