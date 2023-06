Milan, ufficiale l'addio di Brahim Diaz: torna al Real Madrid

DOPO TRE STAGIONI

Il trequartista spagnolo ha firmato fino al 2027 e sarà presentato martedì 13 giugno alle ore 12

© Getty Images Dopo tre stagioni si separano le strade di Brahim Diaz e del Milan. Il Real Madrid ha annunciato il ritorno del trequartista spagnolo, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027 e sarà presentato a stampa e tifosi martedì. "Martedì 13 giugno, alle 12:00 - si legge sul sito ufficiale dei blancos - avrà luogo la presentazione di Brahim Diaz, che torna a giocare per il nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito di tre stagioni al Milan". La maglia numero 10 lasciata libera dallo spagnolo sarà indossata da Rafael Leao, che abbandona la maglia numero 17 che ha vestito da quando è sbarcato al Milan.

Con il Milan, Diaz ha totalizzato 123 presenze (91 in campionato, 7 nelle coppe nazionali, 25 nelle Coppe Europee) e realizzato 18 reti (15 in campionato, 3 nelle competizioni europee), vincendo uno Scudetto. Un'esperienza con più ombre che luci quella del 23enne attaccante, che ha mostrato di avere grandi doti (vedasi le due partite con il Napoli, ritorno di campionato e andata di Champions League o il match di San Siro contro il Tottenham), ma è mancato in continuità nel rendimento.

Diaz è un giocatore del Real Madrid dal gennaio 2019, quando venne prelevato dal Manchester City, e con il club spagnolo ha già vinto una Liga e una Supercoppa spagnola, prima di essere ceduto in prestito al Milan nel settembre 2020. Nella ricchissima rosa di Ancelotti va a prendere il posto di Marco Asensio, che è giunto a scadenza di contratto e ha deciso di non rinnovare.

