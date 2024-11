Deschamps: "Theo Hernandez è stanco e sotto il suo livello. Vive un momento complicato"

Ufficialmente ai margini di Italia-Francia per un problema al ginocchio, Theo Hernandez sta vivendo un inizio di stagione complicato tra Milan e nazionale. E i problemi sarebbero più profondi rispetto a delle motivazioni esclusivamente di natura fisica. L'indizio è arrivato da Didier Deschamps, ct dei transalpini: "Non è al meglio della sua condizione, è un ottimo calciatore ma quest'anno non è ai livelli degli anni passati. L'ex Real Madrid gioca tanto e può capitare".